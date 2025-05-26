ترامب: سنسمع أخبار "سارة" بشأن غزة في الفترة المقبلة

( بي بي سي)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ستكون هناك "أخبار سارة" تتعلق بغزة خلال الفترة المقبلة، وذلك بينما تعقدت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي انعقدت في الدوحة.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين قبيل صعوده للطائرة الرئاسية، مساء الأحد، "أعتقد أننا قد يكون لدينا أخبار سارة فيما يخص إيران وكذلك مع حماس بشأن غزة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.

وأشار إلى إمكانية حدوث "تطور إيجابي" في المفاوضات بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف ترامب: "نريد أن نرى إن كان بإمكاننا وقف ذلك (إطلاق النار)، لقد تحدثنا مع إسرائيل ونريد أن نرى إن كان بإمكاننا وقف هذا الوضع برمته".

وفي غزة أعلنت وزارة الصحة، استشهاد 37 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الأحد، من بينهم مسؤول كبير في خدمات الإنقاذ وصحفي.

وقال مسعفون إن أحدث الوفيات في الحملة الإسرائيلية نجمت عن غارات إسرائيلية منفصلة في خان يونس جنوباً، وجباليا شمالاً، والنصيرات وسط قطاع غزة.

يأتي هذا بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، أنه يهدف إلى "احتلال 75 في المئة" من أراضي قطاع غزة خلال شهرين، في إطار خطة الهجوم الجديد ضد حركة حماس.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه عند إطلاق الهجوم البري الرئيسي، سيتم دفع السكان الفلسطينيين إلى ثلاث مناطق صغيرة في غزة؛ "منطقة أكثر أماناً" جديدة في منطقة المواصي على الساحل الجنوبي للقطاع، إذ أعلنتها إسرائيل في السابق "منطقة إنسانية".

بالإضافة إلى شريط من الأرض في دير البلح والنصيرات في وسط غزة، حيث لم تنتشر القوات الإسرائيلية بقوات برية، والمنطقة الثالثة وسط مدينة غزة، التي عاد إليها العديد من الفلسطينيين خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام.