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فرنسا تتعهد بتعزيز التعاون في عدة مجالات مع فيتنام

10:54 ص الإثنين 26 مايو 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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هانوي - (د ب أ)

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والنقل والطاقة النووية، وذلك عقب مباحثاته مع قادة فيتنام في بداية جولته بجنوب شرق آسيا، التي تهدف لتعزيز التحالفات في المنطقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماكرون قال في مؤتمر صحفي مع رئيس فيتنام لونج كوونج إنه تم توقيع اتفاقيات إطارية بشأن عدة مشاريع دفاعية، كما تعهد بتقديم دعم فرنسي لمجالات تتضمن الفضاء وبناء السكك الحديدية فائقة السرعة والطاقة النووية المدنية.

وقال الرئيس الفيتنامي إن الدولتين تعهدتا " بالعمل عن قرب للحفاظ على التجارة الحرة وتعزيزها وفتح المزيد من الأسواق لكل منهما الآخر".

وبعد فيتنام، سوف يتوجه ماكرون إلى إندونيسيا لتعزيز العلاقات الثنائية، قبل أن يتوجه إلى سنغافورة لإلقاء كلمة أمام حوار شانجريلا الدفاعي الجمعة المقبلة.

وقال قصر الإليزية إن الدول الثلاثة تمثل مدى قوة العلاقات التي أقامتها فرنسا في" جميع القطاعات، وتشمل الطاقة والنقل والدفاع".

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إيمانويل ماكرون فرنسا فيتنام
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