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إعلام عبري: استشهاد أبناء الطبيبة آلاء النجار قد يغيّر مسار حرب غزة

10:20 ص الإثنين 26 مايو 2025

طبيبة تفقد أطفالها الـ9

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وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مسؤولين وسياسيين إسرائيليين، أن استشهاد أبناء الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار في قطاع غزة، قد تمثل نقطة تحول خطيرة في الحرب الجارية، في ظل تزايد الضغوط الدولية والمطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وقالت الصحيفة، إن الشرعية الدولية التي حظيت بها العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة قد انتهت عمليًا، محذرة من أن استمرار العمليات دون غطاء سياسي أو قانوني دولي قد يؤدي إلى عزلة سياسية متزايدة لإسرائيل على الساحة الدولية.

كما حذّر مسؤولون إسرائيليون من أن مواصلة الحرب بهذا الشكل قد يفتح الباب أمام عقوبات اقتصادية محتملة على إسرائيل، مشيرين إلى أن مجلس الأمن الدولي قد يتدخل بشكل مباشر ويدعو إلى وقف العمليات العسكرية، في ظل التدهور الإنساني المتسارع في القطاع.

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