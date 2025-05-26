غزة - (د ب أ)

ارتفع عدد الشهداء، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، إلى 30 فلسطينيًا بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت " وفا " عن مصادر محلية القول، "إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة مروعة بحق النازحين في مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج، ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا، إضافة إلى إصابات عديدة نتيجة الحرائق التي اشتعلت بالخيام".

النازحين احرقوا بالكامل..

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النازحين داخل مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج وسط مدينة غزة… pic.twitter.com/6nWx7cDUZb — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 25, 2025

وأوضحت المصادر أن "جثثا متفحمة وصرخات نازحين تشتعل النيران في أجسادهم تعالت من مكان القصف".

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة من الحرائق المشتعلة بخيم المدرسة عددا كبيرا من الأطفال بين شهداء وجرحى، بحسب " وفا ".