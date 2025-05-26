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ارتفاع عدد شهداء استهداف مدرسة النازحين بحي الدرج بغزة إلى 30 فلسطينيًا

10:19 ص الإثنين 26 مايو 2025

قصف إسرائيلي

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غزة - (د ب أ)

ارتفع عدد الشهداء، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، إلى 30 فلسطينيًا بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت " وفا " عن مصادر محلية القول، "إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة مروعة بحق النازحين في مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج، ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا، إضافة إلى إصابات عديدة نتيجة الحرائق التي اشتعلت بالخيام".

وأوضحت المصادر أن "جثثا متفحمة وصرخات نازحين تشتعل النيران في أجسادهم تعالت من مكان القصف".

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة من الحرائق المشتعلة بخيم المدرسة عددا كبيرا من الأطفال بين شهداء وجرحى، بحسب " وفا ".

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قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مدرسة النازحين حي الدرج بغزة استشهاد فلسطنيين
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