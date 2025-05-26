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نتنياهو يصف معركة غزة بـ"الصعبة" ويعترف بمواجهة تحديات

10:18 ص الإثنين 26 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، بصعوبة المعركة الدائرة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة في عملياته.

وأكد نتنياهو في تصريح نقله الإعلام العبري، أن المعركة ستُفضي إلى هزيمة حركة حماس وتحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن في ذروة معركة صعبة، لكننا سنهزم حماس وسنحرر المختطفين. لدينا تحديات كثيرة، لكننا في المقابل نسعى لبناء مستقبل دولتنا واكتشاف تاريخها".

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بنيامين نتنياهو معركة غزة الجيش الإسرائيلي
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