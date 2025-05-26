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أوكرانيا تتعرض لليلة ثالثة من الهجمات الروسية العنيفة

10:18 ص الإثنين 26 مايو 2025

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كييف- (د ب أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم الإثنين، أن روسيا شنت موجة من الهجمات الليلية على أوكرانيا باستخدام أسراب كبيرة من المسيرات القتالية.

وحذر سلاح الجو الأوكراني عبر منصة تيليجرام من هجمات جديدة بصواريخ كروز روسية. وأنطلقت صفارات الإنذار جراء الهجمات الروسية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت السلطات إنه تم نشر أنظمة الدفاع الجوي في العديد من الأماكن، مع الإبلاغ عن انفجارات متعددة.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

ووفقا لسلاح الجو الأوكراني، هاجمت مسيرات روسية مدينة أوديسا الساحلية من البحر الأسود.

وفي مدينة خاركيف شرق أوكرانيا، قال الحاكم العسكري أوليه سينيهوبوف عبر تيليجرام إنه سمع دوي سلسلة من الانفجارات القوية.

وصعدت روسيا هجماتها على أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مطلقة مئات المسيرات كل ليلة. ويوم الأحد، قتل ما لا يقل عن 12 شخصا وأصيب العشرات.

وردا على ذلك، أطلقت أوكرانيا مئات المسيرات القتالية باتجاه موسكو، مما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية.

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