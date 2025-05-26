جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صواريخ من غزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب قطاع غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض أحد الصواريخ قبل دخوله المجال الجوي للمناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود.

وقال بيان لجيش الاحتلال: "رُصد إطلاق 3 صواريخ من جنوب القطاع نحو مناطق الغلاف، وتم اعتراض صاروخ واحد منها بنجاح"، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مجموع ما تم إطلاقه من صواريخ باتجاه إسرائيل من قطاع غزة خلال الأسبوع الأخير بلغ ثمانية صواريخ، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متعددة من القطاع، وسط تصاعد في التوترات الأمنية والإنسانية.