إعلان

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صواريخ من غزة

10:12 ص الإثنين 26 مايو 2025

إطلاق صواريخ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب قطاع غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض أحد الصواريخ قبل دخوله المجال الجوي للمناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود.

وقال بيان لجيش الاحتلال: "رُصد إطلاق 3 صواريخ من جنوب القطاع نحو مناطق الغلاف، وتم اعتراض صاروخ واحد منها بنجاح"، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مجموع ما تم إطلاقه من صواريخ باتجاه إسرائيل من قطاع غزة خلال الأسبوع الأخير بلغ ثمانية صواريخ، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متعددة من القطاع، وسط تصاعد في التوترات الأمنية والإنسانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"الطريق إلى البرلمان".. مجدي الجلاد يكشف تفاصيل المنافسة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية