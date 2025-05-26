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مصرع 18 شخصًا في باكستان بسبب الطقس السيئ

10:09 ص الإثنين 26 مايو 2025

باكستان

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لاهور- (د ب أ)

أودت الأمطار الموسمية والعواصف الرعدية العنيفة التي اجتاحت إقليم البنجاب في باكستان بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا، كما أصيب 110 أشحاص آخرين في حوادث ذات صلة بالأمطار، وذلك حسبما أكدت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية اليوم الأثنين.

وخلال حديثه مع برنامج نهاري بشبكة جيو نيوز، وصف عرفان علي كاثيا المدير العام للهيئة في البنجاب أحوال الطقس بـ" غير المسبوقة" و " غير المتوقعة"، مضيفا أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة.

وأضاف أنه تم تسجيل 124 واقعة انهيار هيكلي حتى الآن في أنحاء البنجاب. وتتعلق أغلبية هذه الحوادث بأسقف ولوحات طاقة شمسية، التي قال إنها لم تكن مثبتة وفقا لإجراءات السلامة الضرورية.

وحث كاثيا المواطنين على الاستعداد لتزايد سوء الطقس، مشيرا إلى الصلة بين زيادة درجات الحرارة والأحوال المناخية شديدة الحدة.

وأوضح" نحن نواجه تداعيات ارتفاع درجة الحرارة عالميا بواقع درجة و درجة ونص مئوية. هذا هو العام الثاني على التوالي الذي نشهد فيه زيادة في درجات الحرارة بواقع سبع درجات مئوية، مما أسفر عن وقوع موجات حر شديدة".

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