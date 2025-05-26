كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 981 ألفا و850 فردا، من بينهم ألف فرد لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10858 دبابة، و22641 مركبة قتالية مدرعة، و28320 نظام مدفعية، و1397 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1171 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 372 طائرة حربية، و336 مروحية، و37631 طائرة مسيرة، و3256 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و49843 من المركبات وخزانات الوقود، و3902 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.