غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق مختلفة من خان يونس



وكالات

شنت قوات الاحتلال غارات مكثفة وعنيفة على مناطق متفرقة من خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتنفذ الطائرات الحربية الإسرائيلية عمليات قصف جنونية على أكثر من محور في مدينة خان يونس.

ونتج عن القصف سلسلة من الانفجارات العنيفة، الذي لم يتوقف منذ عدة ساعات، وقد تركز على المناطق الشرقية.

ونسفت قوات الاحتلال مناطق سكنية في منطقة القرارة، وقصف كذلك مناطق السطر والقرارة والقيزان في خان يونس.

وفي مدينة غزة، ارتكبت إسرائيل مجزرة باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج، وفقا لما ذكرته الغد.

وتقع المدرسة في منطقة وصفها بأنها آمنة، وقد أسفر الاستهداف عن سقوط 25 شهيدًا وعشرات الجرحى، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

وتتعامل الطواقم الطبية في مستشفى المعمداني ومستشفى الشفاء الطبي مع عدد كبير من الإصابات التي وصلت إثر الغارة الإسرائيلية.