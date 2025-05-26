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قوات الاحتلال تقتحم بلدة سعير شمال الخليل جنوبي الضفة

08:27 ص الإثنين 26 مايو 2025

جيش الاحتلال

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وكالات

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة سِعير شمالي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وداهمت قوة معززة بآليات عسكرية البلدة خلال ساعات الفجر الأولى.

كان جنود الاحتلال قد فتشوا منازل المواطنين عقب مداهمتهم لمنازل عدة، وفقا لما ذكرته الغد.

وفي قرية التوانة بمسافر يطا جنوبي مدينة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن كمال ربعي، وقام جنود الاحتلال بتفتيشه، وأحدثوا خرابا بمحتوياته

واعتقل جيش الاحتلال زوجة المطارد محمود الفسفوس عقب اقتحام منزلهم في مدينة دورا جنوبي مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال مساء الأحد، عدة قرى وبلدات في محافظة طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في وقت سابق، أن عناصر الاحتلال اقتحمت بلدتي عنبتا وبلعا شرق طولكرم من حاجز عناب العسكري، واعترضت حركة المواطنين والمركبات، قبل أن تواصل سيرها باتجاه منطقة الشعراوية شمال المحافظة.

ونقلت عن مصادر قولها: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير الغصون وسط إطلاق قنابل الصوت صوب المواطنين، واحتجزت الشاب قصي جبر عودة وأخضعته لتحقيق ميداني، واعتدت عليه بالضرب المبرح، نقل على إثرها بواسطة مركبة إسعاف إلى المستشفى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل، وتمركزت في الشارع الرئيسي ونشرت فرق مشاة عند جوانبه، التي بدورها أوقفت المركبات ومنعتها من المرور.

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