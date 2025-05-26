الدفاعات الروسية تسقط عشرات المسيرات الأوكرانية



وكالات

أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية عشرات المسيرات الأوكرانية في مقاطعات جنوب غربي البلاد وأخرى في طريقها إلى العاصمة موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقط الدفاع الجوي 51 مسيرة، منها 21 في مقاطعة كورسك و12 في مقاطعة أوريول و11 في مقاطعة تولا و6 في مقاطعة موسكو و1 في مقاطعة كالوجا".

وأكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، على تدمير طائرتين مسيرتين إضافيتين بالدفاعات الروسية كانتا في طريقهما نحو العاصمة موسكو.

كما أعلن مركز عمليات مقاطعة إيفانوفو سقوط حطام الطائرات المسيرة التي تم التصدي لها في المنطقة الصناعية بمدينة كينيشما، وفقا لروسيا اليوم.

من جهتها أعلنت هيئة الطيران الروسية فرض قيود على حركة الطيران في عدة مطارات: فنوكوفو، دوموديدوفو، جوكوفسكي، كالوغا.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور.

أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.