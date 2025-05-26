

وكالات

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، التي تزور إسرائيل، وفقا لمكتب رئيس الوزراء.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، أن الرئيس دونالد ترامب أرسل نويم إلى القدس عقب مقتل 2 من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع الماضي.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب الأحد، أن السفير الأمريكي مايك هاكابي رافق نويم في اجتماعها مع نتنياهو، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف البيان، أن نويم أعربت خلال الاجتماع عن دعمها الثابت لرئيس الوزراء ودولة إسرائيل، وعن تقديرها لإدارته للحرب في غزة.

تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل هجومها على غزة في جهد متجدد كما تصفه للقضاء على حماس.

وفي وقت سابق، زارت نويم وهاكابي حائط المبكى حيث كانت تقام احتفالات مبكرة بمناسبة "يوم القدس" الإثنين.

ويعد هذا العيد ذكرى ما تعتبره إسرائيل إعادة توحيد القدس تحت سلطتها بعد أن استولت قواتها على الجزء الشرقي من المدينة في حرب عام 1967.

وأعلن مكتب نتنياهو أنه التقى أيضا بالسناتورة الأمريكية الديمقراطية جاكي روزين في وقت سابق من اليوم.