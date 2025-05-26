9 يوليو.. ترامب يوافق على تأجيل فرض الرسوم على الاتحاد الأوروبي



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وافق على تأجيل فرض الرسوم التجارية بنسبة 50% على السلع من الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو المقبل.

أشار ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، الأحد، إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي طلبت منه تأجيل فرض الرسوم، الذي كان متوقعا اعتبارا من 1 يونيو.

أضاف ترامب: "وافقت على التأجيل حتى 9 يوليو عام 2025"، مشيرا إلى أن فون دير لاين أكدت له أن المفاوضات التجارية بين بروكسل وواشنطن ستبدأ قريبا، وفقا لروسيا اليوم.

قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض تعليقا على الاتصال الهاتفي، إن فون دير لاين أعربت عن رغبتها في "البدء بالمناقشات الجدية".

كان ترامب قد أعلن عن صعوبة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وأنه أوصى بفرض الرسوم على الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% اعتبارا من 1 يونيو المقبل.

اعتبر ترامب أن عجز الميزان التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي "غير مقبول"، مشيرا إلى أنه يبلغ 250 مليار دولار.