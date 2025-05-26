

وكالات

أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة للمساعدات الإنسانية جيك وود استقالته، موضحا أن الظروف الراهنة لا تسمح بتنفيذ برنامج المساعدات دون المساس بمبادئ الإنسانية التي أكد رفضه التنازل عنها.

وقال وود في بيان استقالته: "إن الظروف الحالية تجعل تنفيذ برنامج المساعدات مستحيلا دون الإخلال بالمبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة بالإنسانية، والحياد، والعدالة، والاستقلالية – وهي مبادئ لا أتنازل عنها"، وفقا لروسيا اليوم.

ودعا وود في بيانه، إسرائيل إلى "توسيع نطاق إيصال المساعدات إلى غزة بشكل كبير ومن خلال كافة الوسائل الممكنة".

وحث جميع الأطراف المعنية على "مواصلة البحث عن طرق مبتكرة لتوصيل المساعدات – دون تأخير، ودون تشتيت، ودون تمييز".

وأكد أن الطريق الوحيد نحو حل طويل الأمد ومستدام يتمثل في الإفراج عن جميع الرهائن من قبل حماس، ووقف القتال، ووضع مسار نحو السلام والأمن والكرامة لجميع شعوب المنطقة.

ولا يُعرف الكثير عن مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من واشنطن وتل أبيب والمسجل مقرها الرئيسي منذ فبراير في جنيف، لكن الولايات المتحدة أيدت هذه المؤسسة من دون أن تكشف عما إذا كانت تساهم فيها بشكل مباشر.

أما المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة فهو جيك وود الذي عمل قناصا سابقا في قوات المارينز وخدم في العراق وأفغانستان، وله عدة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيها تعاطفه مع إسرائيل.