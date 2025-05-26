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هدد باغتيال ترامب.. القبض على أمريكي حاول حرق السفارة الأمريكية في إسرائيل

03:23 ص الإثنين 26 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

كشفت وزارة العدل الأمريكية، عن اتهام مواطن أمريكي خطط لإلقاء زجاجات حارقة على السفارة الأمريكية في إسرائيل، وفقًا لبيان صحفي.

وبحسب CNN فإن جوزيف نيوماير، رحل من إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأحد، وأُلقي القبض عليه في مطار نيويورك.

ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، وصل نيوماير، وهو يحمل الجنسية الألمانية أيضًا، إلى السفارة الأمريكية في تل أبيب الأسبوع الماضي، وبصق على أحد حراس السفارة دون أي استفزاز.

ورغم فراره من المنطقة دون أن يُعتقل، ترك نيوماير حقيبة الظهر التي كان يحملها.

وأضافت الوزارة، أنه عندما فتش الحراس حقيبة الظهر، عثروا على زجاجات المولوتوف الثلاث، وأُلقي القبض على نيوماير لاحقًا في فندقه.

فتشت السلطات حسابات نيوماير على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زُعم أنها تضمنت منشورًا من وقت سابق من ذلك اليوم يقول: "انضموا إليّ في إحراق السفارة في تل أبيب، الموت لأمريكا، الموت للأمريكيين، وليذهب الغرب إلى الجحيم".

كما زُعم أن صفحته تضمنت تهديدات باغتيال الرئيس دونالد ترامب.

وقال جوزيف نوسيلا، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك حيث يُتهم نيوماير، في بيان: "كما زُعم، سعى نيوماير، المُسلح بأجهزة قاتلة محتملة، إلى إحداث فوضى ودمار في السفارة الأمريكية في تل أبيب". وأضاف: "يُظهر اعتقاله ومحاكمته بوضوح أن مكتبي ووزارة العدل لن يتسامحا مع العنف في وطننا أو العنف الذي يستهدف المصالح الأمريكية في الخارج".

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