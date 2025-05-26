

وكالات

استشهد ما لا يقل عن 19 فلسطينيا، بينما أصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في غزة.

وذكر مسعفون، أن عشرات الشهداء والمصابين سقطوا جراء استهداف مدرسة فهمي الجرجاوي، التي تقع في حي الدرج في مدينة غزة، منهم نساء وأطفال.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 22 فلسطينيا في ضربات شنها سلاح الجو الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الأحد.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن طواقم الجهاز نقلت 22 شهيدا على الأقل بينهم عدد من الأطفال وعشرات المصابين، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض، نتيجة استمرار العدوان والقصف الجوي الإسرائيلي منذ الساعة الثانية والنصف فجرا وحتى بعد ظهر الأحد".

كانت إسرائيل أعلنت تكثيف عملياتها العسكرية ونيتها السيطرة على كامل القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية كارثية.

ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة 53939، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال.

كما أصيب 122797، كما استشهد 3785 فلسطينيا على الأقل، منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 مارس بعد هدنة هشة استمرت لشهرين، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها الأحد وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.

وفي بيان قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس، إن الجيش الإسرائيلي " يفرض سيطرته الفعلية على 77 بالمئة من قطاع غزة"، البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، علما بأن أكثر من ثلثيهم من اللاجئين، بحسب سكاي نيوز.