

وكالات

وصل جثامين متفحمة لمجمع الشفاء الطبي، قبل قليل، وذلك جراء استهداف طائرات الاحتلال مدرسة بحي الدرج بمدينة غزة بصاروخين، بحسب الغد.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهاد 9 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج بمدينة غزة.

ودوت أصوات انفجارات متواصلة جراء عمليات نسف في مناطق شرق وشمال خان يونس جنوب غزة.

وسمع المواطنين أصوات انفجارات بالتزامن مع قصف مدفعي بطول المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بناية سكنية في شارع الثورة بمدينة غزة.