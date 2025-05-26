استشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمدرسة بقطاع غزة



وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، استشهاد 9 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج بمدينة غزة، بحسب سكاي نيوز.

ودوت أصوات انفجارات متواصلة جراء عمليات نسف في مناطق شرق وشمال خان يونس جنوب غزة.

وسمع المواطنين أصوات انفجارات بالتزامن مع قصف مدفعي بطول المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

واستهدفت طائرات الاحتلال بناية سكنية في شارع الثورة بمدينة غزة.