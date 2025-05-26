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ترامب: قد يكون لدينا أخبار سارة مع حماس بشأن غزة

02:00 ص الإثنين 26 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة لديها أخبار سارة قادمة مع حركة حماس بشأن غزة، بحسب روسيا اليوم.

في سياق آخر، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن شعوره بالاستياء لما يفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه يتسبب مقتل الكثير من الناس.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبل أن يستقل الطائرة في نيوجيرسي للعودة إلى واشنطن: "نحن في خضم المباحثات لإنهاء حرب أوكرانيا لكن بوتين يواصل استهداف كييف"، وفقا لما ذكرته العربية.

وأضاف: "أعرفه منذ زمن طويل، ودائما ما كنت على وفاق معه، لكنه يطلق الصواريخ على المدن ويقتل الناس، وهذا لا يعجبني إطلاقا".

وأشار إلى أنه يفكر بالتأكيد في فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

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