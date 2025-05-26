إعلان

المفوضية الأوروبية: مستعدون للمحادثات التجارية مع أمريكا

01:43 ص الإثنين 26 مايو 2025

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك سريعا في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، لكنه سيحتاج حتى التاسع من يوليو، وهو الموعد النهائي الأصلي للمحادثات، للتوصل إلى اتفاق جيد.

وأضافت في منشور على إكس، أنها أجرت مكالمة هاتفية جيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تأتي هذه المكالمة بعد أن قال ترامب الجمعة، إنه غير راض عن وتيرة المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وهدد بفرض رسوم جمركية 50% على جميع سلع الاتحاد من أول يونيو.

وفي أوائل أبريل، حدد ترامب مهلة 90 يوما للمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو.

وأوضحت على إكس: "مكالمة جيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوروبا مستعدة للمضي قدما في المحادثات بسرعة وحسم. وللتوصل إلى اتفاق جيد، سنحتاج إلى وقت حتى التاسع من يوليو".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أورسولا فون دير لاين المفوضية الأوروبية أوروبا الاتحاد الأوروبي ترامب الرئيس الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رصاصة اخترقت رأسه.. ماذا حدث لحفيد نوال الدجوي داخل الفيلا 271 بالشيخ زايد؟
حقيقة "أحمد الفاتح" .. كيف راج تريند "أول رجل عربي حامل" ومن وراءه؟
"الطريق إلى البرلمان".. مجدي الجلاد يكشف تفاصيل المنافسة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية