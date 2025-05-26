المفوضية الأوروبية: مستعدون للمحادثات التجارية مع أمريكا



وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك سريعا في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، لكنه سيحتاج حتى التاسع من يوليو، وهو الموعد النهائي الأصلي للمحادثات، للتوصل إلى اتفاق جيد.

وأضافت في منشور على إكس، أنها أجرت مكالمة هاتفية جيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تأتي هذه المكالمة بعد أن قال ترامب الجمعة، إنه غير راض عن وتيرة المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وهدد بفرض رسوم جمركية 50% على جميع سلع الاتحاد من أول يونيو.

وفي أوائل أبريل، حدد ترامب مهلة 90 يوما للمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو.

وأوضحت على إكس: "مكالمة جيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوروبا مستعدة للمضي قدما في المحادثات بسرعة وحسم. وللتوصل إلى اتفاق جيد، سنحتاج إلى وقت حتى التاسع من يوليو".