ترامب: بوتين يتسبب في قتل الكثيرين وسأفرض مزيدا من العقوبات على روسيا



وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن شعوره بالاستياء لما يفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه يتسبب مقتل الكثير من الناس.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبل أن يستقل الطائرة في نيوجيرسي للعودة إلى واشنطن: "نحن في خضم المباحثات لإنهاء حرب أوكرانيا لكن بوتين يواصل استهداف كييف"، وفقا لما ذكرته العربية.

وأضاف: "أعرفه منذ زمن طويل، ودائما ما كنت على وفاق معه، لكنه يطلق الصواريخ على المدن ويقتل الناس، وهذا لا يعجبني إطلاقا".

وأشار إلى أنه يفكر بالتأكيد في فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وتعرضت أوكرانيا لهجوم روسي جوي وصفته وسائل الإعلام بـ "الضخم" في ساعة مبكرة من صباح الأحد أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

بينما تسببت مسيّرات أوكرانية بإغلاق موقت للمطارات في موسكو قبل ساعات على بدء المرحلة الأخيرة من عملية كبيرة لتبادل الأسرى تجري بين البلدين.

وتحدثت خدمات الطوارئ الأوكرانية عن "ليلة من الرعب" مع شن روسيا هجوما لليلة الثانية على التوالي على الأراضي الأوكرانية بعد إطلاق صواريخ بالستية ومسيّرات ليل الجمعة السبت.

يأتي ذلك في وقت واصل الطرفان أكبر عملية تبادل للأسرى بينهما منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 45 صاروخا و266 مسيّرة روسية خلال الهجمات.