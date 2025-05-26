ترامب: هناك تقدم بشأن الاتفاق النووي مع إيران



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية قالت نقلا عن مسؤول أمريكي، السبت، إن واشنطن لم تتنازل بمفاوضات روما عن مطلبها بوقف إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم على أرضها.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن الإدارة الأمريكية عرضت اتفاقا تمهيديا تؤكد فيه إيران استعدادها للتخلي عن محاولة حيازة سلاح نووي.

فيما أكد مسؤولون أن واشنطن تدرس إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران.