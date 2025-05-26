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الخارجية الروسية: سنُقدم مذكرة احتجاج إلى السويد بعد هجوم على سفارتنا

12:08 ص الإثنين 26 مايو 2025

ماريا زاخاروفا

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موسكو - (د ب أ)

أبلغت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وكالة تاس الروسية، اليوم الأحد، بأن روسيا تعتزم تقديم مذكرة احتجاج إلى السويد بعد هجوم بطائرة مسيرة على السفارة الروسية هناك.

وقالت زاخاروفا: "غدا ستتسلم ستوكهولم مذكرة احتجاج، ويجب على السويد السيطرة على المتطرفين لديها، وأن تضبط الوضع، وتلتزم على نحو كامل باتفاقية فيينا".

وكانت السفارة الروسية في ستوكهولم قد ذكرت في وقت سابق أنها تعرضت، اليوم الأحد، لهجوم بطائرة مسيرة، أسقطت حاوية تحتوي على طلاء قرب مدخل المبنى.

وأشارت السفارة إلى أن مثل هذه الهجمات مستمرة منذ أكثر من عام، وأنها دعت مرارا الشرطة ووزارة الخارجية السويدية إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرارها، وضمان تنفيذ التزامات البلاد بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

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