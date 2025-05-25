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الصحة العالمية: تكدس الناس حول شاحنات الإغاثة سببه إسرائيل

11:42 م الأحد 25 مايو 2025

منظمة الصحة العالمية

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وكالات

أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن المستشفيات في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي نتيجة نقص الكوادر الطبية، مشدداً على الحاجة الملحة لفتح المعابر من أجل إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها داخل القطاع.

وأوضح المتحدث أن "الوضع يتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار"، مضيفاً: "لسنا بحاجة إلى خطة مساعدات بديلة، بل نحتاج إلى قرار واضح بفتح المعابر دون أن تخضع لاعتبارات سياسية".

وأشار إلى أن تكدس المواطنين حول شاحنات الإغاثة يعود إلى العراقيل التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات، ما فاقم من الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.

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منظمة الصحة العالمية قطاع غزة إدخال المساعدات الإنسانية إسرائيل
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