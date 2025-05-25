الكنيست الإسرائيلي: الدعوات لحرق غزة لا تخالف أخلاقيات المهنة لأعضائنا

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن لجنة الأخلاق في الكنيست الإسرائيلي، الأحد، إن دعوة نائب رئيس الكنيست النائب عن حزب الليكود اليميني المتطرف نيسيم فيتوري، لحرق غزة لا تخالف مبادئ أخلاق المهنة للأعضاء.

وأوضحت اللجنة البرلمانية الإسرائيلية، إلى أنه "يجوز قول: أحرقوا غزة"، مشددة على أن هذا التصريح لا يعد انتهاكا لأخلاقيات الكنيست.

وفي وقت سابق، دعا فيتوري إلى قتل جميع الرجال البالغين في غزة، مؤكدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الفلسطينيين في القطاع "بتسامح أكثر من اللازم"، وفق تعبيره.

وزعم فيتوري: "الفلسطينيون بغزة.. إنهم منبوذون، لا أحد يريدهم في العالم، يجب عزل الأطفال والنساء وقتل البالغين من الرجال".