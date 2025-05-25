الخارجية الأمريكية: لدى ترامب وسائل عدة لإنهاء حرب أوكرانيا

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، الأحد، إن ما يحدث في أوكرانيا أمر فظيع.

وأوضحت بروس، أن لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل عدة لإنهاء حرب أوكرانيا وهو من يقرر بهذا الشأن والجميع يريد وقف المذبحة، مشيرة إلى أن هدف ترامب كان منذ البداية الوقف الفوري للحرب في أوكرانيا.

وأكدت بروس، الإدارة الأمريكية دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أخذ الأمور على محمل الجد من أجل وقف حرب أوكرانيا، مضيفة "هناك حد زمني بشأن ما إذا كانت روسيا جادة في وقف الحرب أم لا".

وأشارت بروس، إلى أن واشنطن ستنظر إلى أفعال روسيا لا إلى أقوالها بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، موضحة أن العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب الحرب لها تأثير اقتصادي هائل.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، على أن الولايات المتحدة قادت جهود مساعدة أوكرانيا ولا تزال تفعل ذلك، مؤكدة أن على روسيا وأوكرانيا التوصل إلى اتفاق ملموس بشأن وقف إطلاق النار.

وذكرت بوس، أن هناك طريقة لوقف حرب أوكرانيا والمسألة تتعلق بقرار يمكن اتخاذه.