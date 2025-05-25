إعلام عبري: الشرعية الدولية للحرب انتهت

وكالات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية، أن الشرعية الدولية التي كانت تُمنح لعمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة باتت على وشك الانتهاء، محذّرة من أن استمرار القتال قد يعرّض إسرائيل لعزلة دولية متزايدة.

وأشارت المصادر إلى أن مواصلة العمليات العسكرية في غزة قد تفتح الباب أمام فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في المستقبل القريب، إضافة إلى إمكانية صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يُلزم بوقف الحرب.

وأكدت الصحيفة أن ما جرى مؤخرًا في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس قد يشكّل نقطة تحول في مسار الحرب، وسط تزايد الانتقادات الدولية وارتفاع الضغط على الحكومة الإسرائيلية.