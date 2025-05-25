قادة "آسيان" يعقدون قمتهم الـ 46 في ماليزيا غدًا الاثنين

كوالالمبور - (أ ب)

يعقد قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) قمتهم الـ46 في مركز كوالالمبور للمؤتمرات في ماليزيا غدا الاثنين، لإجراء مناقشات رفيعة المستوى حول التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي والاستقرار الجيوسياسي.

وتأتي استضافة ماليزيا للقمم في إطار موضوع رئاسة ماليزيا لعام 2025 "الشمولية والاستدامة"، وستشهد مشاركة رؤساء الحكومات من جميع الدول الأعضاء في آسيان، باستثناء ميانمار، وتيمور الشرقية كدولة مراقبة.

ويبدأ اليوم بقمة آسيان الـ46 (الاجتماع العام)، برئاسة رئيس الوزراء أنور إبراهيم، حيث يبحث القادة قضايا إقليمية رئيسية مثل التجارة والاستثمار والأمن البحري وتغير المناخ والاقتصاد الرقمي.

ومن المتوقع أن تكون الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة على اقتصادات جنوب شرق آسيا إحدى المحاور الرئيسية للقمة، إلى جانب أزمة ميانمار المستمرة والنزاع في بحر الصين الجنوبي.

وتضم رابطة آسيان في عضويتها 10 دول هي (ماليزيا- سنغافورة- إندونيسيا- - تايلاند- الفلبين- فيتنام- ميانمار- بروناي- كمبوديا- لاوس).