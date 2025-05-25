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تونس تعيد فتح قنصليتها في بنغازي بعد أكثر من 10سنوات

10:17 م الأحد 25 مايو 2025

وزارة الخارجية التونسية

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تونس - (د ب أ)
أعلنت وزارة الخارجية التونسية إعادة فتح القنصلية التونسية في مدينة بنغازي شرق ليبيا الخاضعة لسلطة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد.
وستتولى البعثة التونسية في بنغازي تقديم خدماتها للتونسيين المقيمين في مدن بنغازي والجبل الأخضر ودرنة وطبرق وامساعد وجالو والبيضاء والمرج والعقورة وقمينس وأجدابيا والبريقة والكفرة.
ويأتي إعادة فتح القنصلية بعد أكثر من 10 سنوات من إغلاقها منذ عام 2014 حينما ألقى مسلحون قذيفة ألحقت أضرارا بالسور الخارجي لمبنى القنصلية.
وتملك تونس أيضا قنصلية في العاصمة طرابلس التي تخضع لسلطة حكومة الوحدة الوطنية.

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