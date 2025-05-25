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صدام بين سموتريتش والجيش الإسرائيلي بسبب نفقات الحرب بغزة

09:59 م الأحد 25 مايو 2025

بتسلئيل سموتريتش

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وكالات
أفادت هيئة البث العبرية، الأحد، بوقوع صدام بين وزارة المالية والمؤسسة العسكرية الإسرائيليتين بسبب زيادة النفقات لتوسيع القتال بغزة.
وذكرت البث العبرية، أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش وبّخ المؤسسة الأمنية بسبب ارتفاع النفقات لتوسع القتال في مناقشة عقدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأشارت البث العبرية، إلى أن نفقات جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت ميزانيته بأربعة مليارات دولار في هذه المرحلة من العام، لافتة إلى أن نتنياهو يعقد جلسة لوزراء ولقادة أجهزة الأمن بعد توتر بين المستويين السياسي والعسكري.

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