ألمانيا: لا لطرد الفلسطينيين من غزة وندعو لإنهاء الجوع

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديبول، تأكيده على قلق بلاده البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مشددًا على أن "المعاناة الإنسانية هناك لم تعد تُحتمل".

وقال فاديبول: "نرفض بشكل قاطع أي محاولة لطرد الفلسطينيين من غزة، وندعو إلى إنهاء حالة الجوع والمعاناة التي يعيشها السكان في القطاع".

وأكد الوزير الألماني أن قطاع غزة والضفة الغربية هما أراضٍ فلسطينية، ويجب أن يكون التعامل معهما في إطار مسار يؤدي إلى حل الدولتين.