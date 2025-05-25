إعلان

ألمانيا: لا لطرد الفلسطينيين من غزة وندعو لإنهاء الجوع

09:50 م الأحد 25 مايو 2025

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديبول، تأكيده على قلق بلاده البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مشددًا على أن "المعاناة الإنسانية هناك لم تعد تُحتمل".
وقال فاديبول: "نرفض بشكل قاطع أي محاولة لطرد الفلسطينيين من غزة، وندعو إلى إنهاء حالة الجوع والمعاناة التي يعيشها السكان في القطاع".
وأكد الوزير الألماني أن قطاع غزة والضفة الغربية هما أراضٍ فلسطينية، ويجب أن يكون التعامل معهما في إطار مسار يؤدي إلى حل الدولتين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة فلسطين يوهان فاديبول ألمانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل.. الداخلية: حفيد نوال الدجوي انتحر بالرصاص لهذا السبب
حقيقة "أحمد الفاتح" .. كيف راج تريند "أول رجل عربي حامل" ومن وراءه؟
درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر