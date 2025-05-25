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اعتقال مواطن أمريكي هدّد باغتيال الرئيس دونالد ترامب

09:29 م الأحد 25 مايو 2025

ترامب

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وكالات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان، الأحد، توقيف مواطن أمريكي بتهمة محاولة إلقاء قنبلة حارقة على السفارة الأمريكية في تل أبيب.

وأوضحت العدل الأمريكية، أن الموقوف بتهمة محاولة إلقاء قنبلة على السفارة الأمريكية في تل أبيب هدد باغتيال الرئيس دونالد ترامب.

وقبل نحو أسبوع، أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف سائح ترك حقيبة ظهر تحتوي على مواد لصنع قنابل "مولوتوف" أمام مبنى السفارة الأمريكية.

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن الشاب يبلغ 27 عاما، غير أنها تكشف عن جنسيته، فيما كشفت وسائل إعلام عبرية أنه ألماني.

وفي وقت لاحق، عثر خبراء المتفجرات الإسرائيليين على مواد حارقة قابلة للاشتعال وزجاجات في الحقيبة، قبل أن يتم تحديد هوية المشتبه به واعتقاله.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن الشاب أفاد بأنه واجه الحراس بدافع غضبه من الحكومة الأمريكية.

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