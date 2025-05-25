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رفضًا لتعيين "زيني" رئيسًا للجهاز.. مسؤولون في الشاباك يدرسون الاستقالة

09:11 م الأحد 25 مايو 2025

ديفيد زيني

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأحد، إن منسقي الميدان في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يدرسون الاستقالة إذا تم تعيين ديفيد زيني رئيسا للجهاز خلفا لرونين بار.

وأثار الإعلان عن اسم زيني كمرشح محتمل لتولي رئاسة جهاز الشاباك، جدلا واسعا في إسرائيل، خصوصا بعد موقفه من صفقة تبادل الأسرى مع حماس، والتي كشفت تصريحات مسربة معارضته لها باعتبار الحرب الجارية "أبدية" بالنسبة لإسرائيل.

وفي إطار ذلك، عبّرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، عن معارضتها تعيين زيني في رئيسا للشاباك لأنه غير معني بإعادتهم ويريد حربا أبدية والتضحية بهم.

وعلّقت عائلات الأسرى على تصريحات زيني المسربة، قائلة: "إذا كانت صحيحة.. فإنها صادمة ومستهجنة لأنها صادرة عن شخص من المفترض أن يقرر مصير الأسرى في غزة".

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ديفيد زيني الشاباك الإسرائيلي رونين بار
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