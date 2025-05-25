هآرتس عن جيش الاحتلال: سنركز نحو مليون غزي في 3 نقاط مركزية بالقطاع

وكالات

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، إنه سيركز نحو مليون غزي في ثلاث نقاط مركزية هي مدينة غزة ومخيمات الوسط ومنطقة المواصي بخان يونس جنوبي القطاع.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن تقديراته تفيد بأن منطقة المواصي تعج بنحو 700 ألف غزي الآن "وسنركز نحو 350 ألفًا في مخيمات الوسط".

وأضاف "تقديراتنا بأن مليون غزي موجودون الآن في شمالي قطاع غزة وسنركزهم في مدينة غزة".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يواجه صعوبات في شرح كيفية استمرار الحرب إن استمرت سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وما تأثير ذلك على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، لافتًا إلى أن تقديراته تفيد بأن حماس لديها 40 ألف مقاتل في القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وذلك بهدف هزيمة حركة حماس وتدمير قدراتها العسكرية والإدارية، وتأمين إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع، عبر هجوم عسكري بري وجوي وبحري واسع النطاق.