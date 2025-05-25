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"استفزازية ومهينة".. إيران تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي للاحتجاج على تصريحات باريس

08:52 م الأحد 25 مايو 2025

إيران

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وكالات

استدعت إيران القائم بالأعمال الفرنسي للاحتجاج على تصريحات وصفتها بـ"المسيئة" من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وفق ما صرحت به وزارة الخارجية الإيرانية.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن مواقف وزير الخارجية الفرنسي "غير مسؤولة واستفزازية"، كما اعتبرتها "تدخل صارخ في الشؤون الداخلية الإيرانية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، قد علق على فوز المخرج جعفر بناهي في مهرجان كان، قائلًا في منشور على منصة "إكس"، إن فوز بناهي هو "عمل رمزي للمقاومة في وجه قمع النظام الإيراني"، مضيفًا أن هذا الفوز "بارقة أمل لكل المناضلين من أجل الحرية حول العالم"، حسب تعبيره.

وفي وقتٍ سابق، فاز المخرج جعفر بناهي بجائزة السعفة الذهبية عن فيلمه "حادث بسيط"، وبعد استلام الجائزة، دعا بناهي الشعب الإيراني إلى "تجاوز الخلافات والتوحد من أجل حرية" بلدهم، قائلًا: "لا يحق لأحد أن يملي علينا ماذا نرتدي أو ماذا نفعل أو لا نفعل".

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إيران وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وزارة الخارجية الإيرانية مهرجان كان
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