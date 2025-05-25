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رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن عن مؤتمر للسلام برئاسة فرنسا والسعودية في نيويورك

08:30 م الأحد 25 مايو 2025

رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى

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وكالات

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، نريد وقفًا دائمًا لإطلاق النار في غزة وصولًا لحل الدولتين مع تواصل الدعم الدولي للحكومة الفلسطينية.

وأعرب مصطفى، عن أمل الحكومة الفلسطينية في أن يتم الضغط الدولي على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب وفتح الحدود وإدخال المساعدات، معلنًا عن انعقاد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط برئاسة فرنسا والسعودية يوم 17 يونيو المقبل بمدينة نيويورك الأمريكية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وذلك بهدف هزيمة حركة حماس وتدمير قدراتها العسكرية والإدارية، وتأمين إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع، عبر هجوم عسكري بري وجوي وبحري واسع النطاق.

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