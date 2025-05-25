إعلام تركي: أنقرة تخطط لإنشاء قواعد عسكرية في سوريا

وكالات

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة التركية تخطط لإنشاء قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية، في إطار جهودها "لمحاربة الإرهاب".

وذكرت صحيفة "توركية" نقلًا عن مصادر أمنية تركية، أن المخطط يشمل إقامة قاعدة جوية وأخرى بحرية في سوريا لمحاربة تنظيم داعش.

وقالت الصحيفة، إن تركيا تنخرط في اجتماعات دورية مع 4 دول أخرى، لم يتم الكشف عنها، ضمن آلية منسقة تهدف إلى مكافحة تنظيم داعش داخل سوريا.

وأفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية، بأن أنقرة ستقدم المساعدة للسلطات السورية في مجال تنظيم الجيش وقوات الأمن.

وذكرت المصادر الأمنية، أن تركيا ستقدّم مساهمة كبيرة في تعزيز الأمن داخل الأراضي السورية، لافتة إلى أن الوجود العسكري التركي الحالي يتركز بشكل رئيسي في شمال سوريا.

وفي وقتٍ سابق، أفاد مصدر في وزارة الدفاع التركية، بأن بلاده تواصل دراسة إنشاء قاعدة عسكرية في سوريا لأغراض التدريب، موضحًا أن الهدف هو تعزيز قدرات الجيش السوري.