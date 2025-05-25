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إسبانيا: يجب النظر في فرض عقوبات على إسرائيل لوقف الحرب بغزة

08:18 م الأحد 25 مايو 2025

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

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مدريد - (د ب أ)

دعا وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على إنهاء الحرب في غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على موقعها على الإنترنت (واي نت).

وقال ألباريس في مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو: "يجب على المجتمع الدولي أن ينظر في هذا الخيار لإجبار إسرائيل على إنهاء الحرب في غزة".

وأضاف قائلا: "يجب أن ننظر في فرض عقوبات، في الأمد القصير جدا، لوقف هذه الحرب التي لا طائل منها – ولإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وبدون تدخل، وبشكل حيادي، حتى لا تقرر إسرائيل من يمكنه الحصول على الغذاء ومن لا يمكنه ذلك".

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مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا المجتمع الدولي إسرائيل
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