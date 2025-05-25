كتبت- أسماء البتاكوشي:

التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيد، اليوم الأحد على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية.

وحرص عبد العاطي على الإشادة بالموقف النرويجي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مثمنًا انضمام النرويج لبيان المانحين الدوليين بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ونوه بأن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقة في المنطقة، كما وصل حجم المعاناة الإنسانية لمعدلات قياسية منذ خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتوسيع إسرائيل عملياتها العسكرية بالقطاع.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار تنفيذ حل الدولتين، مشيدًا بموقف النرويج الرافض لمقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة.

وأعرب عبد العاطي عن التقدير لدعم النرويج للخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتي تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

كما تطرق وزير الخارجية للوضع في الضفة الغربية، مستعرضًا الانتهاكات الفادحة لقوات الإحتلال الإسرائيلي في مدن وقرى الضفة، مشددًا على ضرورة وقف هذه الممارسات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.