بأمر من ترامب.. وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تزور إسرائيل

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، ستزور إسرائيل اليوم الأحد بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب مقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

ومن جانبها، قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، إن نويم ستلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومع عائلات الموظفين الإسرائيليين المقتولين.

ومساء الأربعاء الماضي، قُتِل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهما يارون ليشينسكي وسارة ميلجريم، إثر إطلاق نار خارج فعالية أُقيمت في المتحف اليهودي الوطني.

وكان يارون وسارة، اللذان يخططان للزواج قريبًا، من بين الحضور في فعالية نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية . وبينما كانا يغادران المكان، أطلق إلياس رودريجيز، البالغ من العمر 31 عامًا من شيكاغو، النار عليهما، مرددًا شعارات مؤيدة لفلسطين أثناء اعتقاله، مثل "الحرية لفلسطين".