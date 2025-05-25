إعلام عبري: العمليات اليمنية تسبب أضرارا اقتصادية لإسرائيل

وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إنه لا يزال الضرر الاقتصادي الناجم عن استهداف مطار بن غوريون محسوسا حتى اليوم.

وأضافت القناة العبرية، أن العمليات اليمنية تسبب أضرارا اقتصادية، موضحة أن العمليات اليمنية تجبر الملايين على الدخول إلى مناطق محمية في منتصف الليل وتعطل حياتهم اليومية.

وأكملت أن إسرائيل تحاول الرد بغارات جوية في اليمن لكن هذه الهجمات لم تحقق أي أهداف.

وتابعت، أن إيقاف الولايات المتحدة عمليتها العسكرية ضد اليمن خفف الضغط العسكري على الحوثيين.