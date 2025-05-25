روسيا: أحبطنا هجوم أوكراني بمسيرات استهدف مروحية بوتين في كورسك

وكالات

قال قائد قوات الدفاع الجوي الروسي، اليوم الأحد، إن وحدات الجيش الروسي أحبطت هجومًا جويًا أوكرانيًا بطائرات مسيّرة، كان يستهدف مروحية الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته الأخيرة إلى منطقة كورسك، وفق ما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" المحلية.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقة كورسك، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة له منذ إعلان القوات الروسية استعادة السيطرة الكاملة على المنطقة من القوات الأوكرانية في 26 أبريل الماضي.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوترات الميدانية على عدة جبهات، وتكثيف روسيا هجماتها بالطائرات المسيرة داخل العمق الأوكراني خلال الأسابيع الأخيرة.