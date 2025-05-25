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إسرائيل تستدعي سفيرها في واشنطن لتوبيخه.. ما السبب؟

05:48 م الأحد 25 مايو 2025

إسرائيل

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأحد، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت سفيرها لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، من أجل الاستماع إلى إفادته وتوبيخه، عقب تصريحاته الأخيرة التي دافع فيها عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وانتقد المعارضة الإسرائيلية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبّر دبلوماسيون ومسؤولون إسرائيليون، عن صدمتهم بعد تصريحات لايتر.

وخلال تصريحاته، هاجم السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، سلطات إنفاذ القانون والمعارضة الإسرائيلية والناخبين اليساريين في إسرائيل.

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