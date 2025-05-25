إعلان

حماس: تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى تصعيد خطير

05:32 م الأحد 25 مايو 2025

المسجد الأقصى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى تصعيد خطِر لعدوانهم المتواصل ومحاولة يائسة لفرض واقع تهويدي.

وحذرت حماس من تداعيات اقتحامات الأقصى، مؤكدة أنها لن تغير هويته الإسلامية، ولن تضفي شرعية على الاحتلال ومستوطنيه.

وتابعت، أن العدوان على الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، ويكشف حجم الاستهتار بدور الأمة الإسلامية.

وأكملت: "نهيب بشعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل وبأمتنا العربية والإسلامية التحرك العاجل لنصرة الأقصى".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس المسجد الأقصى حركة حماس الاحتلال الاسرائيلي اقتحامات الأقصى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حقيقة "أحمد الفاتح" .. كيف راج تريند "أول رجل عربي حامل" ومن وراءه؟
درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر
مركز الفلك يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك