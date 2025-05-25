حماس: تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى تصعيد خطير

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى تصعيد خطِر لعدوانهم المتواصل ومحاولة يائسة لفرض واقع تهويدي.

وحذرت حماس من تداعيات اقتحامات الأقصى، مؤكدة أنها لن تغير هويته الإسلامية، ولن تضفي شرعية على الاحتلال ومستوطنيه.

وتابعت، أن العدوان على الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، ويكشف حجم الاستهتار بدور الأمة الإسلامية.

وأكملت: "نهيب بشعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل وبأمتنا العربية والإسلامية التحرك العاجل لنصرة الأقصى".