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إسبانيا: لم نعد نسمح ببيع الأسلحة لإسرائيل والاعتراف بفلسطين الخطوة الأولى لتحقيق السلام

04:51 م الأحد 25 مايو 2025

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

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وكالات

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده تسعى إلى حشد الجهود الدولية لوقف الحرب الجارية في قطاع غزة، محذرًا من أن استمرار العدوان لا يؤدي إلا لتحويل القطاع إلى "مقبرة كبيرة".

وشدد ألباريس في تصريحات لقناة الجزيرة، على ضرورة تعزيز الزخم الدولي لتحقيق حل الدولتين، داعيًا إلى حماية هذا الحل ودعم إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، كما دعا جميع أعضاء الأسرة الدولية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرًا أن هذا الاعتراف هو الخطوة الأولى نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح وزير الخارجية الإسباني أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب أن تُبنى على أساس احترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن بلاده لم تعد تسمح ببيع الأسلحة لإسرائيل أو برسو السفن التي تحملها في الموانئ الإسبانية.

وختم ألباريس تصريحاته بالتأكيد على أن "آخر ما يحتاجه الناس في الشرق الأوسط هو الأسلحة"، داعيًا إلى رفع الصوت واتخاذ التدابير اللازمة لوقف ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

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