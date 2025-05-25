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الخارجية الإيرانية: نتفاوض بهدوء ونرغب برفع العقوبات سريعا

04:28 م الأحد 25 مايو 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن تخصيب اليورانيوم حق من حقوق شعبنا وموقف بلادنا في هذا الشأن واضح، مضيفًا: "نتفاوض بهدوء ونتحلى بالصبر ولن نتنازل عن حقوق شعبنا".

وأكد وزير الخارجية الإيراني في تصريحات له: "لسنا في عجلة من أمرنا ولا نسبب تأخيرا ونرغب برفع العقوبات سريعا ولن نتردد في تحقيق ذلك".

وأُجريت الجولة الخامسة الجمعة الماضية الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، والتي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة وسطاء أوروبيين، وذلك في إطار المحادثات التي تجريها واشنطن وطهران بشأن النووي الإيراني.

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عباس عراقجي الخارجية الإيرانية رفع العقوبات
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