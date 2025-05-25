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نتنياهو: يجب عدم تأخير تعيين زيني رئيسًا للشاباك لأعذار واهية

04:21 م الأحد 25 مايو 2025

ديفيد زيني

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وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ديفيد زيني مرشح مناسب لمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، "وقد اكتشف المشكلة في قطاع غزة وسنعمل على حلها".

وأشار نتنياهو، إلى أن رئيس الحكومة هو من يقترح مرشحه لرئاسة الشاباك، مطالبًا بعدم تأخير تعيين زيني في المنصب لأعذار وصفها بـ"الواهية".

وفي السياق ذاته، نقلت القناة الـ7 العبرية عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله، إن "الجنرال زيني سيُعين رئيسًا لجهاز الشاباك، انتهت الأوقات التي نحتاج فيها لموافقة مفوضي اليسار".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسًا للشاباك، وذلك خلفًا لرئيس الجهاز الحالي رونين بار، الذي تنتهي ولايته في 15 يونيو المقبل.

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشاباك ديفيد زيني
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