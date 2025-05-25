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سويسرا تدرس التحقيق بأنشطة شركة تعتزم توزيع المساعدات بغزة

04:10 م الأحد 25 مايو 2025

سويسرا

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وكالات

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أن سويسرا تدرس التحقيق في أنشطة مؤسسة "غزة الإنسانية" التي تعتزم الإشراف على توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني.

وخلال الساعات الماضية، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن نية إسرائيل إطلاق آلية جديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن منظمة "غزة الإنسانية" ستتولى مهمة التوزيع.

وأثارت أنشطة المؤسسة المذكورة الشكوك، إذ كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الشركة التي أُعلن مؤخرًا عن تأسيسها لتوزيع المساعدات، تمثل في الواقع مشروعًا أعدّه فريق مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية.

ووفقًا للتقرير الإسرائيلي، فقد تم اختيار شركة غير معروفة ولا تمتلك خبرة مسبقة في تنسيق العمليات الإنسانية.

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سويسرا توزيع المساعدات بغزة مؤسسة غزة الإنسانية
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