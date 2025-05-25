مسؤول إسرائيلي: وقف المساعدات عن غزة كان خطأ فادحًا



وكالات

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن "وقف المساعدات عن غزة كان خطأ فادحًا وارتُكِب لأسباب سياسية داخلية".

وأفاد المسؤول، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن وقف المساعدات عن غزة سيبعد حلفاء إسرائيل عنها.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن وزير الخارجية رأى أن إسرائيل ستضطر للرضوخ واستئناف المساعدات تحت الضغط.

وتتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء حرب غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر منذ مطلع مارس الماضي.

وحذرت دول أوروبية عدة إسرائيل بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف الحرب وتسمح بدخول المساعدات، وكان آخرها إسبانيا التي أعلنت اليوم الأحد على لسان وزير خارجيتها، خوسيه مانويل ألباريس، أنها تدرس فرض عقوبات على تل أبيب.